kalendorius - 2027 rugsėjo 8d.
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1514 metų rugsėjo 8 dieną Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė pasiekė svarbią pergalę Oršos mūšyje prieš Rusiją. Konstantino Ostrogiškio vadovaujama 30 tūkstančių karių armija nugalėjo tris kartus didesnę Rusijos kariuomenę. Deja, šios pergalės nebuvo tinkamai išnaudota, ir Smolensko tvirtovės lietuviams atsiimti nepavyko.
Be to, rugsėjo 8-ąją minima Tarptautinė raštingumo diena. Gebėjimas skaityti ir rašyti suteikia galimybę susipažinti su pasaulio žiniomis ir išmintimi, padeda siekti išsilavinimo ir geresnės gyvenimo kokybės. Raštingumas taip pat yra svarbi politinių ir ekonominių laisvių prielaida.
Rugsėjo 8-oji yra 251-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 252-oji. Iki metų pabaigos lieka 114 dienų.