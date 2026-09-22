kalendorius - 2027 rugpjūčio 10d.
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Rugpjūčio 10-oji taip pat žinoma kaip paskutinė Perkūno diena. Ši diena žymi vasaros pabaigą, kai Perkūnas užleidžia savo viešpatavimą Vėlinui, tamsos, mirties ir požemių dievui. Prasideda tamsos metas, artėja žiema. Velinas numarina augaliją, netrukus šalnos užrakins žemę, ir ji praras savo vaisingumą. Dienos trumpėja, o kaimo darbų mažėja. Derlius jau užaugintas, netrukus bus švenčiamos pabaigtuvės.
Perkūnas yra vienas svarbiausių lietuvių dievų, kuriam buvo skirta daug apeigų ir aukojimų. Jis yra teisingumo, valdovų ir karių globėjas, derliaus dievas, žmonių tėvas. Griausmavaldį dievą garbino daugelis tautų – germanai, anglosaksai, slavai, skandinavai, graikai ir romėnai. Griausmavaldis dievas buvo svarbus visiems indoeuropiečiams.
Rugpjūčio 10 diena yra 222-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 223-oji. Iki metų pabaigos lieka 143 dienos.