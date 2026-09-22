kalendorius - 2027 rugsėjo 28d.
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Šią dieną Lietuvoje švenčiama kunigaikščio Gedimino diena, prisimenant Vilniaus įkūrimo istoriją. Pasak legendos, kunigaikštis Gediminas medžioklės metu susapnavo geležinį vilką ant Tauro kalno. Vėliau jis nuvyko į Šventaragio slėnyje esančią baltų tikėjimo šventyklą, kuri dabar yra Katedros aikštėje. Ten žynys Lizdeika paaiškino sapno prasmę: geležinis vilkas simbolizuoja didžiulį miestą, o jo staugimas reiškia, kad garsas apie šį miestą pasklis po visą pasaulį. Po šio sapno Gediminas pradėjo statyti miestą ir Vilniaus pilį, o Vilnius tapo Lietuvos sostine.
Rugsėjo 28-ąją Vilniuje vyksta įvairūs šventiniai renginiai, skirti šiai progai paminėti.
Rugsėjo 28-oji yra 271-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 272-oji. Iki metų pabaigos lieka 94 dienos.