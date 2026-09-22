kalendorius - Tarptautinė darbo diena 2027 gegužės 1d.
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2027 m. Gegužės 1-oji bus šeštadienį, tai Tarptautinė darbo diena, kuri yra nedarbo diena, skirta pagerbti darbininkų teises ir jų indėlį į visuomenę. Ši diena švenčiama daugelyje šalių, įskaitant Lietuvą, ir simbolizuoja solidarumą tarp darbuotojų bei jų kovą už geresnes darbo sąlygas, teises ir socialinį teisingumą.
Lietuviškame kalendoriuje Gegužės 1-oji žinoma kaip Gegutės diena. Šią dieną tikimasi išgirsti gegutės kukavimą, nes tai yra vienas iš pirmųjų pavasario paukščių, pradedančių giedoti. Lietuvių tautosakoje gegutė laikoma deivės Laimos paukščiu, kuris gali nulemti likimą ir iškukuoti sėkmę arba perspėti apie nelaimę. Piemenėliai, išgirdę gegutę, klausia, kiek jiems dar liko piemenauti, o merginos – kada ištekės. Seneliai tiki, kad gegutė gali išpranašauti, kiek metų jiems dar liko gyventi. Jei gegutė pradeda kukuoti, kai medžiai jau sulapoję, tai metai bus geri, o jei kukuoja prie namų langų – tai gali reikšti nelaimę, mirtį ar karą. Jaunimas, išgirdęs gegutę, renkasi į vakaronę, vadinamą gegužine, kurioje šokama, linksminamasi ir susipažįstama, o kartais net susirandama pora.
Gegužės 1-oji yra 121-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 122-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 244 dienos.