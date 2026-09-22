kalendorius - 2027 rugpjūčio 7d.
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Rugpjūčio 7-ąją minime kompiuterio gimtadienį. Šiandien kompiuteriai yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo ir darbo dalis. Pirmasis kompiuteris buvo sukurtas 1944 metais, kai IBM kompanija pristatė pirmąją programuojamą skaičiavimo mašiną. Ankstyvieji kompiuteriai buvo labai brangūs ir užėmė daug vietos, dažnai reikalaudami atskiro kambario. Jais naudotis galėjo tik nedidelė grupė specialistų. Iš pradžių kompiuteriai buvo naudojami daugiausia mokslo įstaigose ir universitetuose. Praėjo nemažai laiko, kol kompiuteriai tapo tokie, kokius naudojame šiandien.
Rugpjūčio 7 diena yra 219-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 220-oji. Iki metų pabaigos lieka 146 dienos.