kalendorius - 2027 birželio 10d.
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1919 metų birželio 10 dieną Kaune pirmoji grupė baigė pašto, telegrafo ir telefono kursus. Tai buvo reikšmingas įvykis to meto Lietuvoje. Telegrafas tapo moderniu būdu greitai ir efektyviai perduoti žinias ne tik kitame mieste, bet ir kitose šalyse esantiems artimiesiems. Laiškai, kurie buvo įprasta komunikacijos priemonė, keliaudami į tolimus kraštus užtrukdavo net kelis mėnesius. Telegrafas ir telefonas šiuos procesus gerokai paspartino. Žmonės tapo laisvesni, galėdami bendrauti nepaisant atstumų, nors iš pradžių buvo perduodamos tik pačios svarbiausios žinios.
Birželio 10-oji yra 161-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 162-oji. Iki metų pabaigos lieka 204 dienos.