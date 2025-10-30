kalendorius - 2027 vasario 11d.
Šią dieną taip pat minima Pasaulinė ligonių diena, kurią 1992 metais įsteigė popiežius Jonas Paulius II. Ši diena yra svarbi katalikiškose bendruomenėse, nes krikščionybė tradiciškai skatina rūpintis kenčiančiais ir ligoniais, teikti jiems paramą per savanorystę. Dažnai ligonių slauga užsiima vienuolijos. Lietuvoje katalikų bažnyčios vienuolės yra įkūrusios hospisą, kuris skirtas paliatyviai slaugai ir ligonių palydėjimui į anapusybę.
Be to, Vasario 11-oji yra Europos skubios pagalbos numerio 112 diena. Ši data pasirinkta dėl to, kad vienuolikta diena ir antras metų mėnuo sudaro numerį 112. Šiuo numeriu galima išsikviesti skubią policijos, gaisrinės ar greitąją medicinos pagalbą visoje Europos Sąjungoje.
Vasario 11-oji yra 42-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 323 dienos, o keliamaisiais metais – 324 dienos.