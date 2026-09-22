kalendorius - 2027 balandžio 28d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Balandžio 28-ąją taip pat minima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Šią dieną ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į darbo aplinkos saugumą. Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbo sąlygos būtų nekenksmingos sveikatai. Tai ypač aktualu gamybos, statybų ir chemijos pramonėje, tačiau svarbu ir tiems, kurie dirba sėdimą darbą. Darbuotojų sauga apima ne tik fizinę apsaugą, bet ir darbo pertraukų reglamentavimą, darbo laiko ribojimą bei teisės į atostogas užtikrinimą. Naudojimasis saugos priemonėmis, tokiomis kaip šalmai, apsauginiai diržai ir kiti saugumo reikalavimai, yra būtinas siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų.
Balandžio 28-oji yra 118-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 119-a. Iki metų pabaigos lieka 247 dienos.