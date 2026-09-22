kalendorius - 2027 rugsėjo 29d.
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Rugsėjo 29-ąją Lietuvoje švenčiamos Mykolinės, kurios žymi rudeninių žemės ūkio darbų pabaigą. Senovėje ši diena buvo vadinama Dagos diena, o krikščionybės laikais ji buvo susieta su archangelu Mykolu. Žodis "Dagos" kilęs iš žodžio "dygti" ir reiškia derlių, ypač grūdų derlių. Mykolinės yra archangelo Mykolo vardo šventė. Krikščionybėje archangelai laikomi tarpininkais tarp Dievo ir žmonių. Šventasis Mykolas minimas apreiškime Jonui, kur pasakojama, kaip jis išgelbėjo kūdikį nuo slibino. Mykolinės švenčiamos daugelyje Lietuvos miestelių, kur organizuojamos pamaldos, mugės ir koncertai.
Rugsėjo 29-oji yra 272-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 273-oji. Iki metų pabaigos lieka 93 dienos.