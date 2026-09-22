kalendorius - 2027 birželio 5d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
1988 metų birželio 5-oji yra ypatinga diena Lietuvos istorijoje, nes būtent tą dieną buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir išrinkta jo taryba. Šis judėjimas, vėliau tapęs dainuojančia revoliucija, padėjo išlaisvinti Lietuvą ir kitas Baltijos šalis iš sovietų valdžios. Sąjūdžio susirinkimas įvyko 1988 metų birželio 3 dieną Mokslų akademijos salėje. Šis judėjimas taip pat atskleidė lietuvių liaudies dainos svarbą. Mitinguose žmonės dažnai rinkdavosi su liaudies dainomis, o tarp dalyvių buvo daug folkloro ansamblių narių ir kolektyvų. Pasak profesorės A. Ramonaitės, folkloristai ir senosios kultūros puoselėtojai sukūrė tinklus, kurie pamažu silpnino SSRS pamatus ir skatino pasipriešinimą.
Birželio 5 diena yra 156-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 157-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 209 dienos.