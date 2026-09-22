kalendorius - 2027 birželio 27d.
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Šiandien minime Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo dieną. Ši organizacija buvo įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune, siekiant apsaugoti šalies nepriklausomybę nuo bolševikų, bermontininkų ir lenkų. Pagrindiniai šios sąjungos įkūrėjai ir idėjiniai lyderiai buvo Vladas Putvinskis ir Matas Šalčius. 1919–1940 m. laikotarpiu Šaulių sąjunga veikė trimis pagrindinėmis kryptimis: kultūros, sporto ir karybos. Šauliai buvo skatinami šviestis, mokytis ir rodyti pavyzdį visuomenei, taip prisidedant prie inteligentijos formavimosi. Šaulių būriuose buvo organizuojami orkestrai, teatrai, veikė bibliotekos ir sporto klubai. Be to, šauliai ruošėsi ginkluotam valstybės nepriklausomybės gynimui, o daugelis jų vėliau tapo partizanais.
Birželio 27-oji taip pat yra Tarptautinė žvejų diena. Žvejyba yra populiarus laisvalaikio praleidimo būdas gamtoje, tačiau tai taip pat yra svarbus verslas, teikiantis vieną iš pagrindinių maisto šaltinių. Žvejojama įvairiose vandens telkiniuose – jūrose, ežeruose, upėse, naudojant laivus, valtis, tinklus, meškeres ir masalus.
Birželio 27-oji yra 178-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 179-oji. Iki metų pabaigos lieka 187 dienos.