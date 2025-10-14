kalendorius - 2027 sausio 26d.
Sausio 26-oji taip pat yra Tarptautinė muitinės diena. Lietuvoje muitinės veikla siekia XI-XIII amžius, tačiau po trečiojo Lietuvos padalijimo pradėjo veikti carinės Rusijos muitinės. Lietuvos muitinės įkūrimo diena laikoma 1919 metų gegužės 8-oji. Deja, šių muitinių veiklą nutraukė Lietuvos okupacija. Muitinės Lietuvoje buvo atkurtos tik 1990 metų spalio 9 dieną. Įdomu tai, kad atgavus nepriklausomybę pirmosios muitinės buvo gana improvizuotos – muitininkus atstojo budintys žaliaraiščiai, kurie ant kelio užtempdavo vinių prismaigstytas lentas, taip stabdydami automobilius. Patikrinus dokumentus, lenta būdavo patraukiama.
Sausio 26 diena yra 26-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 339 dienos, o keliamaisiais metais – 340 dienų.