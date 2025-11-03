kalendorius - 2027 vasario 14d.
Vasario 14-oji žinoma kaip šv. Valentino diena, arba meilės diena. Šv. Valentinas buvo vyskupas, gyvenęs Romoje III amžiuje. Romos imperijoje buvo rengiamasi karui, todėl vyrams laikinai buvo draudžiama tuoktis, kad dėl šeimos jie neatsisakytų tarnybos kariuomenėje. Vyskupas Valentinas slapta sutuokdavo įsimylėjėlius, o už tai buvo nubaustas mirties bausme. Visgi spėjama, kad šventės kilmė gali būti dar senesnė – siejama su romėnų meilės švente Luperkalijomis. Ji buvo švenčiama artėjant pavasariui, meilės ir naujos gyvybės pradžios laikui. Šią dieną buvo galima išsirinkti sau porą.
Nuo 2012 metų vasario 14-oji laikoma ir Tarptautine knygų dovanojimo diena. Tai puiki meilės išraiška – padovanoti įdomią knygą ir laiko su ja. Knygas dovanoti skatinama kolegoms, vaikams, draugams ir taip sudominti juos skaitymu. Skaitymas lavina žmogaus vaizduotę, suteikia žinių ir reikalingų kritinio mąstymo įgūdžių.
Vasario 14-oji yra 45-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 320 dienų, o keliamaisiais metais – 321 diena.