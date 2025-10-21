kalendorius - 2027 vasario 2d.
Vasario 2-oji taip pat žinoma kaip Perkūno diena arba Grabnyčios. Tai antrasis žingsnis pavasario link po Pusiaužiemio, praėjus 40 dienų nuo Žiemos Saulėgrįžos. Šią dieną buvo liejamos ir šventinamos graudulinės žvakės, kurios buvo naudojamos įvairioms apeigoms: mirusius palydint ar atsimenant, gimus vaikeliui jį laiminant, vestuvių metu. Nors kaime naudodavo ir lajines žvakes, apeigoms buvo tinkamos tik kvepiančios, specialiai pagamintos vaškinės žvakės. Žvakes gamindavo liejant ant pakabintos dagties, o kartais ilgos ir plonos žvakės buvo susukamos į tam tikrą kamuolį. Tikima, kad graudulinės žvakės saugo nuo perkūnijos, todėl jos būdavo uždegamos griaudžiant, taip sveikinant dievaitį. Per Grabnyčias jau pakvimpa pavasariu, spėjami orai ir buriama. Jei diena saulėta, manoma, kad pavasaris bus ankstyvas, o vasara su dažnomis perkūnijomis, taigi šilta. Šią šventę perėmė katalikai, minintys Jėzaus paaukojimo dieną.
Vasario 2-oji yra 33-ioji diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 332 dienos, o keliamaisiais metais – 333.