kalendorius - 2027 rugpjūčio 28d.
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1919 metų rugpjūčio 28-oji buvo įtempta diena Lietuvos ir Lenkijos santykiuose. Tą dieną lenkai, okupavę Vilnių, atkūrė Vilniaus universitetą ir pavadino jį Stepono Batoro vardu. Tą pačią naktį lenkų diversinė grupė bandė įvykdyti perversmą Kaune. Lenkų karinė organizacija, žinoma kaip peoviakai, siekė suformuoti prolenkišką vyriausybę laikinojoje sostinėje, kuri sutiktų su Lietuvos prijungimu prie Lenkijos. Tačiau Lietuvos saugumo tarnybos pareigūnai susekė ir sustabdė perversmininkus. Šioje operacijoje svarbų vaidmenį atliko žvalgybininkė Marcelė Kubiliūtė.
Rugpjūčio 28-oji yra 240-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 241-oji. Iki metų pabaigos lieka 125 dienos.