kalendorius - 2027 gegužės 25d.
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Gegužės 25-ąją minima Tarptautinė Afrikos diena. 1963 metais šią dieną buvo įkurta Afrikos vienybės organizacija, kurios tikslas – skatinti solidarumą Afrikos žemyne, kovoti prieš kolonizaciją ir rasizmą. Lietuvoje šią dieną rengiami įvairūs renginiai, kurių metu galima susipažinti su Afrikos kultūra.
Taip pat gegužės 25-oji yra Tarptautinė dingusių vaikų diena. Ši diena buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą Dingusių žmonių šeimų paramos centro iniciatyva. Šios dienos tikslas – prevencija, siekiant informuoti tėvus ir vaikus apie galimus pavojus ir kaip jų išvengti.
Gegužės 25-oji yra 145-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 146-oji. Iki metų pabaigos lieka 220 dienų.