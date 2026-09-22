kalendorius - 2027 rugpjūčio 19d.
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Rugpjūčio 19 diena yra 231-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 232-oji. Iki metų pabaigos lieka 134 dienos.
Rugpjūčio 19-oji taip pat yra Pasaulinė fotografijos diena. Fotografija – tai išradimas, leidžiantis įamžinti prisiminimus taip, kaip jie iš tikrųjų buvo. Nors fotografija atsirado 1839 metais, jos raida buvo ilga ir sudėtinga. Pirmieji fotoaparatai galėjo užfiksuoti žmogaus portretus tik tuo atveju, jei asmuo keletą valandų sėdėdavo nejudėdamas, todėl fotografavimas buvo ilgas ir brangus procesas. Nepaisant to, iš tų laikų išliko įdomių peizažinių nuotraukų, kurios leidžia mums įsivaizduoti gyvenimą prieš kelis šimtmečius. Kitas įdomus fotografijos istorijos etapas buvo mirusiųjų fotografija. Dažnai mirusieji buvo pasodinami tarsi gyvi ir fotografuojami, nes tai buvo vienintelis atsiminimas apie juos, kitų nuotraukų paprastai nebūdavo.