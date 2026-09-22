kalendorius - 2027 spalio 15d.
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Šią dieną minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena, skirta atkreipti dėmesį į aklųjų problemas. Aklieji naudojasi balta specialia lazdele, kuri padeda jiems orientuotis aplinkoje, pajusti kliūtis, saugiai pereiti gatvę ar įveikti laiptus. Be to, akliesiems labai padeda specialios nelygios šaligatvio plytelės. Didelę reikšmę aklųjų integracijai turėjo Brailio rašto išradimas.
Spalio 15-oji taip pat yra Pasaulinė rankų plovimo diena. Šią dieną paskelbė Jungtinių Tautų Vaikų fondas, siekdamas atkreipti dėmesį į higienos svarbą. Visuomenei įvairiais renginiais ir akcijomis primenama, kodėl ir kada reikia plauti rankas. Tinkama rankų higiena ir kiti higienos įpročiai padeda sumažinti mirtingumą ir sergamumą visame pasaulyje.
Spalio 15-oji yra 288-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 289-oji. Iki metų pabaigos lieka 77 dienos.