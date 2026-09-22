kalendorius - Antaninės 2027 birželio 13d.
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Birželio 13-oji lietuvių kalendoriuje žymi šienapjūtės pradžią. Su krikščionybės atėjimu ši diena buvo sutapatinta su Antaninėmis. Šventės papročiai glaudžiai susiję su orais, nes šienapjūtei reikalingas giedras oras. Žmonės melsdavosi prašydami apsaugoti nuo audrų, kurios gali niokoti pasėlius ir griauti pastatus. Šienapjūtė buvo bendras talkos darbas, todėl dirbama buvo linksmai, juokaujant, dainuojant ir grožintis gamta. Darbas prasidėdavo auštant, o vakare grįžtančius pjovėjus perliedavo vandeniu, kad nupjautas šienas būtų sausas.
Senovinis paprotys draudžia šią dieną eiti į medžioklę, nes tikima, kad kulka gali apsigręžti ir sužeisti patį medžiotoją. Tai laikas, kai jaunikliai palieka savo gimtas vietas, todėl galima medžioti nedarant žalos gamtai. Tikėtina, kad šią dieną buvo aukojama medžioklės deivei Medeinei, globojančiai miškus.
Birželio 13-oji yra 164-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 165-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 201 diena.