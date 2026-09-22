kalendorius - 2027 gegužės 27d.
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Šią dieną pasaulyje minima Tarptautinė marketingo diena, įkurta 2023 m. Europos marketingo konfederacijos sprendimu. Ji pasirinkta neatsitiktinai – 1931 m. gegužės 27 d. gimė Filipas Kotleris, laikomas šiuolaikinio marketingo pradininku.
Ši profesinė šventė skirta pabrėžti marketingo reikšmę verslui ir visuomenei. Lietuvoje ją pažymi Lietuvos marketingo asociacija (LiMA), organizuodama diskusijas, apdovanojimus ir kitus renginius.
Taip pat šią dieną istorijoje išsiskiria reikšmingais įvykiais – 1937 m. atidarytas garsusis „Golden Gate“ tiltas JAV, o 1941 m. nuskandintas vokiečių karo laivas „Bismarck“.
Gegužės 27-oji yra 147-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 148-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 218 dienų.