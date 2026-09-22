kalendorius - 2027 spalio 3d.
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Spalio 3 diena yra 276-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 277-oji. Iki metų pabaigos lieka 89 dienos.
Spalio 3-ioji yra Pasaulinė natūralios aplinkos diena, kurią paskelbė Jungtinių Tautų organizacija. Šios dienos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žmogaus veiklos poveikį klimato kaitai ir gyvenamajai aplinkai. Šalys skatinamos organizuoti įvairius renginius, projektus ir iniciatyvas, susijusius su gamtosauga. Valstybės raginamos plėtoti pramonę taip, kad ji kuo mažiau kenktų natūraliai aplinkai. Natūrali aplinka ne tik atskleidžia planetos grožį, bet ir suteikia prieglobstį retoms gyvūnų ir augalų rūšims.
Be to, spalio 3-ioji yra ir Pasaulinė architektūros diena, kurią 1996 metais paskelbė Tarptautinė architektų sąjunga. Ši organizacija buvo įkurta 1946 metais, po Antrojo pasaulinio karo, kai daugelis šalių susidūrė su būtinybe atstatyti sugriautus miestus.