kalendorius - 2027 birželio 26d.
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Birželio 26-ąją pasaulis mini Tarptautinę kovos su narkomanija dieną. Priklausomybė nuo narkotikų yra rimta problema, kuri gali sugriauti žmonių gyvenimus, šeimas ir netgi privesti prie mirties. Narkotikų vartotojai dažnai praranda gebėjimą normaliai dirbti, o kai kurie netgi imasi nusikalstamos veiklos, tokios kaip vagystės. Šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į narkomanijos keliamus pavojus ir organizuojami įvairūs prevenciniai renginiai.
Taip pat šiandien minima Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Prievarta gali būti įvairių formų – seksualinė, fizinė, psichologinė ar ekonominė – ir ji žaloja ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Dažnai prievartos aukomis tampa moterys, vaikai, neįgalieji ir mažumų atstovai. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į šią problemą ir paremti prievartos aukas.
Birželio 26-oji yra 177-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 178-oji. Iki metų pabaigos lieka 188 dienos.