kalendorius - 2027 lapkričio 13d.
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Šią dieną minima Pasaulinė gerumo diena. 1998 metais Tokijuje, Japonijoje, įvyko Pasaulinė gerumo judėjimo konferencija. Šią dieną skatinama elgtis maloniai su visais, net ir su tais, kurių galbūt nelabai mėgstate. Nusišypsokite praeiviams, nepaisant jų socialinės padėties, rasės ar tautybės. Paskambinkite draugams ir artimiesiems, pasakykite jiems gerą žodį. Pasaulinę gerumo dieną verta daryti gerus darbus, net jei jie visai mažyčiai.
Be to, 1806 metų lapkričio 13-ąją gimė bajoraitė Emilija Pliaterytė, kuri tapo žinoma kaip lietuvių ir lenkų sukilimo prieš caro valdžią didvyrė. 1831 metais, kai Lenkijoje prasidėjo maištas prieš Rusijos priespaudą, 25 metų Emilija nusikirpo plaukus, persirengė kariniu munduru ir prisijungė prie kovos. Dėl savo iškalbos ir charizmos ji tapo viena iš sukilimo lyderių. Prie Dusetų bažnyčios pasakė tokią įkvepiančią kalbą, kad įtikino kelis šimtus karių prisijungti prie kovos. Emilijos vedami kariai sugebėjo užimti Zarasus ir sumušė žandarus, kurie vyko į Žemaitiją slopinti sukilimo. Ji taip pat dalyvavo mūšiuose Ukmergėje ir Šiauliuose, tačiau mirė nuo išsekimo. Emilija Pliaterytė dažnai vadinama lietuviškąja Žana D’Ark.
Lapkričio 13-oji yra 317-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 318-oji. Iki metų pabaigos lieka 48 dienos.