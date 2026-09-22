kalendorius - 2027 birželio 23d.
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1941 metų birželio 22-28 dienomis, Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, vyko Birželio sukilimas. Birželio 23-ąją minime šią dieną, pagerbdami didvyrišką pasipriešinimą okupantams. Sukilėliai suformavo Lietuvos laikinąją vyriausybę ir per Kauno radiofoną paskelbė nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. Nors nepriklausomybės įtvirtinti nepavyko, sukilėlių drąsa ir ryžtas nuplovė gėdą, kai okupantai buvo įleisti į tėvynę be šūvio.
Šiandien taip pat švenčiama Tarptautinė olimpinė diena, nes 1894 metais buvo įkurtas Tarptautinis olimpinis komitetas. Pjeras de Kubertenas pasiūlė atgaivinti Olimpines žaidynes ir inicijavo komiteto sukūrimą. Lietuvoje šią dieną Gedimino pilies kalne uždegama olimpinė ugnis ir organizuojamos įvairios sporto varžybos.
Birželio 23-ąją taip pat verta pasveikinti Valstybės tarnautojus su jų profesine švente. Valstybės tarnautojai užtikrina valstybės funkcionavimą, jos augimą ir sklandų veikimą. Šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, skirti pagerbti valstybės tarnautojus, ir suteikiami apdovanojimai.
Birželio 23-oji yra 174-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 175-oji. Iki metų pabaigos lieka 191 diena.