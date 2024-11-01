kalendorius - Gandro diena 2027 kovo 25d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Kovo 25-ąją Lietuvoje laukiame sugrįžtant nacionalinio paukščio – gandro. Ši diena senovėje buvo vadinama Gandrinėmis, ir lietuviai turėjo įvairių papročių, kurių laikydavosi. Per Gandrines žmonės stebėdavo gamtos atbudimą ir pagal pamatytus ženklus spėdavo, kokia bus ateitis, kokie laukia orai ir derlius. Šią dieną stengtasi pirmą kartą pamatyti gandrą. Jei gandrai atskrisdavo iš dešinės pusės, tai buvo laikoma geru ženklu, kad visi darbai vyks sklandžiai. Jei iš kairės – tai reiškė, kad gali būti sunkumų.
Gandrinėms buvo ruošiamas ir apeiginis maistas, siekiant skatinti vaisingumą. Kepdavo įvairių grūdų bandeles, kanapinius pyragėlius, krekenų šaltanosius. Kad javai gerai augtų, šventinėmis vaišėmis būdavo dalijamasi su kitais. Tikėta, kad dosnumas bus atlygintas Dievo. Šią dieną šeimininkas nueidavo į klėtį, apžiūrėdavo sėjai skirtus grūdus ir įsitikindavo, kad jų pakaks. Artojams jau pradėdavo duoti pavakarius, nes prasidėdavo darbymetis.
Kovo 25 diena yra 84-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 85-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 281 diena.