kalendorius - 2027 rugpjūčio 12d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Rugpjūčio 12-oji taip pat yra Tarptautinė jaunimo diena, kurią nuo 1999 metų inicijavo Jungtinės Tautos. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į jaunimo problemas, skatinti jų aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, valstybės valdyme ir politikoje. Pastebima, kad šiuolaikinis jaunimas nėra toks aktyvus kaip anksčiau, dažniau susikoncentruoja į asmeninius reikalus, todėl svarbiausi šalies klausimai lieka spręsti vyresniems žmonėms. Dėl to jaunimas susiduria su sunkumais, nes jų interesai nėra tinkamai atstovaujami. Jaunimas yra svarbi visuomenės dalis, kurios indėlis į valstybės ateitį yra būtinas.
Rugpjūčio 12 diena yra 224-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 225-oji. Iki metų pabaigos lieka 141 diena.