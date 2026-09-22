kalendorius - 2027 spalio 24d.
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Šiandien minima klimato kaitos diena. Klimato šilimas kelia grėsmę gyvybei Žemėje. Klimato kaitą skatina išmetamosios dujos ir kietosios dalelės, kurias į atmosferą išskiria automobiliai ir pramonė. Norint mažinti klimato kaitos poveikį, gyventojai turėtų atsakingai vartoti ir keliauti. Visame pasaulyje plinta įvairios iniciatyvos, kovojančios prieš klimato kaitą, tokios kaip skrydžio gėdos judėjimas.
Be to, spalio 24-ąją minima ir Jungtinių Tautų Organizacijos diena. JTO buvo įkurta 1945 metais ir iš pradžių turėjo 51 šalį narę. Organizacijos tikslas yra palaikyti taiką ir teikti humanitarinę pagalbą konfliktų paveiktoms valstybėms. Taip pat JTO spalio 24-ąją paskelbė Pasauline informacinių technologijų plėtros diena.
Spalio 24-oji yra 297-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 298-oji. Iki metų pabaigos lieka 68 dienos.