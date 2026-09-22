kalendorius - Tėvo diena 2027 birželio 6d.
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Tėvo diena švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį, yra skirta pagerbti tėčius už jų meilę, rūpestį ir svarbų vaidmenį šeimoje. Šią dieną vaikai dažnai išreiškia dėkingumą dovanodami simbolines dovanas, rankų darbo atvirukus ar praleisdami laiką su tėčiais. Tai puiki proga parodyti pagarbą ir padėką už jų pastangas bei paramą.
Lietuvoje šią dieną 1905 m. pirmą kartą viešai sugiedota „Tautiška giesmė“, taip pat minimas pirmosios Klaipėdos krašto dainų šventės faktas. Tai ir diena, kai Lietuva buvo priimta į Pasaulio banką.
Tuo metu pasaulyje birželio 6-oji labiausiai žinoma dėl 1944 m. įvykusios D dienos – sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje, kuri tapo svarbiu žingsniu nugalint nacistinę Vokietiją.
Taip pat šią dieną įkurta YMCA organizacija, išleistas žaidimas „Tetris“.
Birželio 6 diena yra 157-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 158-oji. Iki metų pabaigos lieka 208 dienos.