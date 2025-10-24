kalendorius - 2027 vasario 5d.
Vasario 5-ąją švenčiama Gabijos diena, dar žinoma kaip šv. Agotos diena. Šią dieną ypatingai pagerbiama kasdienė duona, kuri senovėje buvo pagrindinis maisto šaltinis. Nedidelis pašventintos duonos gabalėlis būdavo sudžiovinamas ir laikomas visus metus, tikint, kad jis apsaugos nuo gaisro, blogos akies ar net gyvatės įgėlimo. Taip pat šventos duonos gabalėlis būdavo duodamas tiems, kurie išsiruošdavo į ilgą ir pavojingą kelionę ar net karo žygį. Šventoji Agota perėmė namų židinio deivės Gabijos funkcijas. Gabija simbolizuoja namų židinį, kuris šildo, maitina ir suteikia jaukumo. Krikščionybės ir senojo baltų tikėjimo elementai susipynė ir sudarė sinkretizmą.
Vasario 5-oji yra 36-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 329 dienos, o keliamaisiais metais – 330.