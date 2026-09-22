kalendorius - Žolinės 2027 rugpjūčio 15d.
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Žolinės 2026 m. bus švenčiamos rugpjūčio 15d. šeštadienį. Tai atsisveikinimo su vasara ir padėkos Žemei už derlių šventė. Per Žolines kaip per Kūčias ar Velykas šeima turėtų susėsti prie vaišių stalo ir pabūti kartu.
Tai paskutinė vasaros šventė. Pavadinimas "Žolinė" rodo, kad pagrindinis dėmesys skiriamas žolynams, kurie šiuo metu jau subrandinę vaisius ir yra vešlūs. Šią dieną surinkti žolynai laikomi ypatingais – jie naudojami smilkymui, siekiant sveikatos, apsaugos nuo audrų, statant naujus namus ar avilius, dedami po pamatais į kampus.
Taip pat šią dieną džiaugiamasi derliumi, aukojami užauginti vaisiai, žiemkenčių sėklos, vaistiniai žolynai, dėkojama Žemynai motinėlei už dosnumą. Derlius taip pat nešamas ant šventų akmenų prie upių kaip auka laumėms. Su krikščionybės atėjimu, ši šventė buvo sutapatinta su Marijos diena, nors anksčiau ji buvo skirta Žemei Motinai, moteriškajai deivei.
Rugpjūčio 15 diena yra 227-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 228-oji). Iki metų pabaigos lieka 138 dienos.