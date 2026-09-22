kalendorius - 2027 birželio 7d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Tėvo diena švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį, yra skirta pagerbti tėčius už jų meilę, rūpestį ir svarbų vaidmenį šeimoje. Šią dieną vaikai dažnai išreiškia dėkingumą dovanodami simbolines dovanas, rankų darbo atvirukus ar praleisdami laiką su tėčiais. Tai puiki proga parodyti pagarbą ir padėką už jų pastangas bei paramą.
Birželio 7-ąją minima Pasaulinė maisto saugos diena. Europos Sąjungos šalyse įvairios priežiūros institucijos rūpinasi, kad parduotuvių lentynose ir gyventojų stalus pasiektų tik kokybiškas, sveikas ir be kenksmingų medžiagų maistas. Tikrinama, ar maisto gamintojai laikosi nustatytų standartų. Ši diena švenčiama Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva.
Birželio 7 diena yra 158-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 159-oji. Iki metų pabaigos lieka 207 dienos.