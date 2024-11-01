kalendorius - Antroji Velykų diena 2027 kovo 29d.
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2027 metais antra Velykų diena bus švenčiama kovo 29 dieną. Tai tradicinė šventės pratęsimo diena, skirta šeimos susibūrimams, poilsiui ir linksmybėms, pavyzdžiui, margučių ridenimui. Lietuvoje ši diena yra nedarbo diena, suteikianti progą pratęsti Velykų džiaugsmą ir ramybę.
Kovo 29-oji taip pat yra Pasaulinė pianino diena. Šios dienos tikslas – skatinti žmones muzikuoti, suteikti erdvę įvairiems pianino ir fortepiono projektams bei kūrybinėms vizijoms. Ši diena yra populiari daugelyje šalių, kur vietiniai muzikantai susiburia ir kūrybiškai ją mini.
Be to, kovo 29 dieną Lietuva švenčia įstojimo į NATO dieną. Lietuva tapo NATO nare 2004 metais, kartu su Bulgarija, Estija, Latvija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija. Šis įvykis padėjo Lietuvai apsisaugoti nuo galimos Rusijos agresijos. Tą pačią dieną Šiaulių oro uoste nusileido pirmieji du Belgijos karališkųjų oro pajėgų naikintuvai, dalyvaujantys NATO Baltijos oro policijos misijoje.
Kovo 29 diena yra 88-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 89-oji. Iki metų pabaigos lieka 277 dienos.