kalendorius - 2027 balandžio 13d.
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1940 metų balandžio 13 dieną prasidėjo antrasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas į Sibirą, kuris truko dvi dienas. Ši tremtis paliko gilų pėdsaką lietuvių tautos istorijoje – daugelis ištremtųjų niekada nebegrįžo namo, o tie, kurie sugrįžo, sovietų valdžios buvo laikomi antrarūšiais piliečiais. Jiems buvo sunkiau rasti darbą, baigti mokslus. Trėmė net vaikus ir nėščias moteris. Daug žmonių mirė sunkioje kelionėje gyvuliniuose vagonuose, taip ir nepasiekę tremties vietos. Tremtyje žmonės kentė šaltį, sunkų darbą, gyveno be medicininės pagalbos, vitaminų ir šiltų drabužių. Ši tremtis atskleidė rusų okupantų žiaurumą.
Balandžio 13-oji yra 103-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 104-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 262 dienos.