kalendorius - 2027 lapkričio 3d.
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Lapkričio 3-ioji taip pat yra medžiotojų diena, kurią globoja šv. Hubertas. Legenda pasakoja, kad Hubertas, būdamas kilmingo kraujo ir aistringas medžiotojas, vieną dieną medžiodamas pamatė ant elnio ragų pasirodžiusį kryžių. Šis regėjimas pakeitė jo gyvenimą – jis tapo atsiskyrėliu. Lietuvoje lapkričio 3 dieną, iškart po Vėlinių, prasidėdavo medžioklės sezonas. Senovės lietuviai vasarą daugiausia maitindavosi augaliniu maistu, tačiau atėjus šaltajam sezonui, augalinio maisto atsargos išsekdavo. Todėl buvo organizuojamos gyvulių skerstuvės ir medžioklės. Medžioklės sezonas prasidėdavo pagerbiant miškų ir žvėrių deivę Medeiną, kuri buvo laikoma medžioklės sėkmės globėja.
Lapkričio 3 diena yra 307-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 308-oji. Iki metų pabaigos lieka 58 dienos.