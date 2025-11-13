kalendorius - 2027 vasario 24d.
Vasario 24-oji taip pat žinoma kaip Vieversio diena. Vieversys, dar vadinamas Vyturiu, yra labai svarbus paukštis lietuvių kultūroje. Jis yra nuolatinis artojų palydovas ir pavasario pranašas. Vieversys džiugina savo gražia giesme, tačiau gieda tik sugrįžęs į Lietuvą. Pagal vieversio parskridimo laiką buvo spėjami orai: jei vieversys parlekia anksčiau nei vasario 24-ąją, pavasaris bus vėlyvas, o jei pasirodo po šios dienos – šiluma ateis anksti. Su Vieversio diena buvo susiję ir tam tikri draudimai, paremti analogine magija: merginoms buvo draudžiama šukuoti plaukus, nes tikėta, kad vištos iškapstys daržus; nepatariama buvo sijoti miltų, nes tai galėjo pritraukti amarą pasėliams; iki šios dienos reikėdavo suverpti visą vilną, nes artėjo pavasaris ir reikėjo pabaigti žiemos darbus. Atėjus krikščionybei, Vieversio diena buvo sutapatinta su šv. Motiejaus diena.
Vasario 24-oji yra 55-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 310 dienų, o keliamaisiais metais – 311 dienų.