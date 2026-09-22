kalendorius - 2027 birželio 16d.
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Birželio 16-oji yra Tarptautinė Afrikos vaikų diena. 1976 metais šią dieną tūkstančiai moksleivių išėjo į gatves Soveto mieste Pietų Afrikos Respublikoje, siekdami geresnės švietimo kokybės. Deja, daugelis Afrikos vaikų vis dar negauna tinkamo išsilavinimo, todėl jiems sunku išbristi iš skurdo, kuris yra plačiai paplitęs žemyne.
Be to, šiandien minima ir žonglierių diena. Žonglieriai yra talentingi žmonės, kurie sugeba vikriai mėtyti ir gaudyti įvairius daiktus, taip linksmindami žiūrovus. Nors šiais laikais žonglieriai dažnai pasirodo cirkuose, senovėje jie buvo gatvės linksmintojai, džiuginantys praeivius savo įgūdžiais.
Birželio 16 diena yra 167-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 168-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 198 dienos.