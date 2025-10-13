kalendorius - 2027 sausio 25d.
Sausio 25 dieną Lietuvoje švenčiamas Pusiaužiemis. Senovės lietuviai tikėjo, kad ši šventė žymi laiką, kai diena jau pailgėjusi per avinuko šuolį, tai yra, nuo Saulėgrįžos diena pailgėjo daugiau nei valanda. Pasakojama, kad per Pusiaužiemį meška savo guolyje verčiasi ant kito šono, nes jau išmiegojo pusę žiemos miego. Barsukas taip pat išlenda apsidairyti – jei diena saulėta, pavasaris ateis greitai, o jei apniukusi – barsukas grįžta miegoti, nes pavasaris dar toli. Žmonės taip pat ieško pavasario ženklų ir stengiasi jį prišaukti – tikima, kad šią dieną reikia papurtyti apšarmojusias obelis ir pabelsti į avilius, taip žadinant vasaros gyvybę.
Sausio 25-oji yra svarbi data Lietuvai, nes tai Vilniaus gimtadienis. Nors Vilnius egzistavo ir anksčiau, 1323 metais karalius Gediminas parašė laišką, skirtą Liubeko, Zundo, Brėmeno, Magdeburgo, Kelno ir kitų miestų gyventojams, kviesdamas amatininkus kurtis Vilniuje. Tai pirmasis sostinės paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose. Gediminas taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra tolerantiška visoms religijoms šalis, taip parodydamas savo brandą ir pranašumą prieš agresyvias krikščioniškas valstybes.
Sausio 25-oji yra 25-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 340 dienų, o keliamaisiais metais – 341 diena.