kalendorius - 2027 spalio 13d.
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Šią dieną visoje Europoje švenčiama Europos saugaus eismo diena. Moksleiviams rengiamos specialios edukacinės programos, kurios primena apie saugų elgesį kelyje. Taip pat visuomenė skatinama atkreipti dėmesį į tai, kad nesilaikant kelių eismo taisyklių kasmet žūsta daugybė žmonių. Raginama segėti saugos diržus, laikytis taisyklių ir vaikus vežti automobilinėse kėdutėse.
Be to, Spalio 13-ąją minima ir Pasaulinė kostiumų diena. Šią dieną rekomenduojama dėvėti klasikinį kostiumą – tiek darbe, tiek susitikimuose su draugais, vakarėliuose ar net namuose. Kadaise tokia apranga buvo savaime suprantama garbingam vyrui.
Spalio 13-oji yra 286-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 287-oji. Iki metų pabaigos lieka 79 dienos.