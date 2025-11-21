kalendorius - 2027 kovo 4d.
Atėjus krikščionybei, kovo 4 d. buvo susieta su šv. Kazimieru, kuris buvo Lenkijos princas, gyvenęs labai asketiškai ir pamaldžiai. Su jo garbei rengiamais atlaidais ir procesijomis susijusi ir Kaziuko mugė. Nors šiandien mugė jau praradusi savo religinį atspalvį, ji vis dar išlieka svarbi tradicija.
Šią dieną Lietuvoje švenčiama Kovarnių diena. Pavasarį lietuviai laukdavo sugrįžtančių paukščių, todėl šiuo metų laiku yra nemažai jiems skirtų dienų. Būtent šiuo metu į Lietuvą parskrenda kovarniai. Buvo tikima, kad kovo 4-ąją turi pradėti tirpti sniegas ir keliai tampa purvini. Senoliai atverdavo tvartų duris, kad įleistų saulės spindulių, o gyvuliai nors trumpam būdavo išvedami į lauką, kad būtų sveikesni.
Kovo 4-oji yra 63-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 64-oji. Iki metų pabaigos lieka 302 dienos.