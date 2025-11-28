kalendorius - 2027 kovo 11d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Kovo 11 d. Lietuvoje minime nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1990 metais Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą, kuriame buvo pabrėžta, kad Lietuva remiasi 1918 metų vasario 16-osios nepriklausomybės aktu. Šį svarbų dokumentą pasirašė Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. SSRS nenorėjo prarasti Lietuvos ir jau po metų surengė kruvinus įvykius prie Vilniaus Televizijos bokšto ir parlamento. Sausio 13-osios naktį žuvo 14 Lietuvos laisvės gynėjų. Pirmoji Lietuvos nepriklausomybę pripažino Islandija, o Rusija tai padarė tik 1991 metų liepos 29 dieną.
Kovo 11-oji yra 70-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 71-oji. Iki metų pabaigos lieka 295 dienos.