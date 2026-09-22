kalendorius - 2027 gegužės 20d.
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Gegužės 20-ąją minima ir Kauno diena. 1463 metais Kazimieras Jogailaitis suteikė Kaunui daugiau savivaldos teisių. Pirmą kartą Kaunas rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1361 metais, o XIII amžiuje pastatyta Kauno pilis tapo svarbia miesto gynybos dalimi. Tarpukariu Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė. Šią dieną Kaune vyksta įvairūs renginiai, skirti miesto dienai paminėti, tad tai puiki proga susipažinti su miesto istorija ir kultūra.
Šią dieną pasaulyje minima bičių diena. Tai puiki proga atkreipti dėmesį į bičių nykimą, kurį lemia žmonių veikla. Bitės yra labai svarbios, nes jos apdulkina augalus, padėdamos jiems duoti vaisių ir taip užtikrindamos gausų maisto derlių. Lietuvoje bitės nuo seno laikomos šventais padarėliais, o bitininkystė yra sena ir gerbiama tradicija. Austėja, bitėms globojanti deivė, taip pat yra šeimos globėja ir moterų tausotoja. Bičių šeimyna simbolizuoja žmogaus gyvenimo tvarką, o žodis „bičiulystė“ kilo nuo žodžio „bitė“, nes bičiuliai kartu augindavo bites ir dalindavosi medumi.
Gegužės 20-oji yra 140-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 141-oji. Iki metų pabaigos lieka 225 dienos.