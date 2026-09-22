kalendorius - 2027 lapkričio 11d.
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Šią dieną švenčiamas šv. Martynas, dar vadinamas Baltojo oželio diena. Tai paskutinė rudens šventė, kai baigiami visi rudens darbai ir pradedama ruoštis žiemai. Senovėje šią dieną samdiniai būdavo atleidžiami nuo darbo ir jiems sumokamas metinis atlyginimas. Lapkričio 11-oji taip pat buvo paskutinė diena, kai reikėdavo sumokėti įvairius mokesčius ir sąskaitas. Šią dieną kerdžius atlikdavo savo paskutinę darbo dieną. Kerdžius – tai gyvulių ganytojas, kuris vadovavo piemenims. Piemenys dažniausiai būdavo maži vaikai, todėl kerdžius jiems tapdavo ir mokytoju, dalindavosi gyvenimo išmintimi, vertybėmis, mokė tradicijų, problemų sprendimo būdų per pasakas ir dainas, perteikdavo bendruomenės sukauptas žinias.
Kai ganiava baigdavosi, gyvuliai būdavo suvedami į tvartus iki pavasario. Piemenys šia proga atlikdavo žiemos šauktuves – apeigas, kurių metu iš bandos išrinkdavo baltą ožį. Papuoštą eglės šakomis ožį piemenys vesdavo aplink beržą, o ožio mekenimas būdavo suvokiamas kaip malda dievui, prašant, kad ateitų žiema. Tikėtina, kad senovėje tai buvo rudeninės ožio aukojimo apeigos.
Šią dieną piemenukai ant laužo paskutinį kartą kepdavo savo skanėstą – kiaušinienę iš dvylikos kiaušinių.
Lapkričio 11-oji yra 315-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 316-oji. Iki metų pabaigos lieka 50 dienų.