kalendorius - 2027 spalio 31d.
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Spalio 31-ąją švenčiamas Helovinas, kuris Lietuvoje vis labiau populiarėja, ypač tarp vaikų, mokyklose ir darželiuose. Ši šventė atkeliavo iš JAV, tačiau jos šaknys siekia senovės keltų derliaus ir protėvių kulto šventę. Manoma, kad tą dieną mirusieji aplanko gyvuosius, todėl siekiant apsisaugoti nuo anapusinių būtybių, prie namų statomi išskaptuoti moliūgai ir persirengiama įvairiais kostiumais.
Lietuvoje mirusiųjų atminimas buvo suvokiamas kitaip. Jei keltams mirusieji buvo grėsmė ir piktosios jėgos, tai lietuviai šventė Vėlines. Per Vėlines kapuose degė laužus, giedojo, puotavo ir džiaugėsi, kad mirę artimieji sugrįžta į namus. Mirusieji lietuvių kultūroje buvo laikomi ne grėsme, bet bičiuliais, artimaisiais ir bendruomenės nariais, kurie globoja, padeda gyvenime ir saugo nuo nelaimių.
Spalio 31-oji yra 304-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 305-oji. Iki metų pabaigos lieka 61 diena.