kalendorius - 2027 sausio 28d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Sausio 28-ąją Europoje minima Duomenų apsaugos diena. Ši diena buvo įsteigta Europos Tarybos iniciatyva, siekiant didinti visuomenės supratimą apie duomenų apsaugos svarbą ir su tuo susijusius iššūkius. Interneto amžiuje duomenų apsauga yra ypač svarbi, nes netinkamai apsaugoti duomenys, slaptažodžiai ir kita svarbi informacija gali patekti į sukčių rankas, sukeldami didelę reputacinę ir finansinę žalą. Europoje šią dieną vyksta įvairūs renginiai, skirti didinti supratimą apie duomenų apsaugą.
Duomenų apsauga yra svarbi daugelyje sričių, tokių kaip elektroninė prekyba, rinkodaros tyrimai, mokesčių deklaravimas, darbo paieškos paslaugos, mokymosi paslaugos, sveikatos paslaugų informacijos tvarkymas, draudimas, įvairių pažymų užsakymas internetu, socialiniai tinklai, finansinės paslaugos, kreditų teikimas, skolų išieškojimas, vaizdo stebėjimo kameros, vaizdų fotografavimas ir viešinimas internetiniuose žemėlapiuose ir kt.
Sausio 28-oji yra 28-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 337 dienos, o keliamaisiais metais – 338 dienos.