kalendorius - 2027 vasario 25d.
Vasario 25 dieną įvyko garsioji Pilėnų kova, apie kurią legendos sklinda iki šių dienų. 1336 metais Vokiečių ordino kariauna apgulė kunigaikščio Margirio pilį, kuri, kaip manoma, stovėjo Žemaitijoje. Supratę, kad priešų atremti nepavyks, pilies gynėjai nusprendė nepasiduoti į nelaisvę – jie visi nusižudė ir sudegino pilį, kad priešams netektų nei žmonės, nei pilies turtai. Priešai, kovoję alinančioje kovoje, liko be jokio atlygio ir nieko nepešę turėjo grįžti namo. Pilėnai iki šiol yra didvyriškumo, kovos už laisvę ir tėvynės meilės simbolis.
1993 m. – Algirdas Brazauskas inauguruotas pirmuoju atkurtosios Lietuvos Respublikos Prezidentu.
Vasario 25-oji yra 56-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 309 dienos, o keliamaisiais metais – 310.