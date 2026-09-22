kalendorius - 2027 liepos 2d.
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Liepos 2-oji – tai vidurvasario diena, kai gamta Lietuvoje spindi visa savo jėga. Ši data nėra pažymėta kaip oficiali šventė, tačiau daugybėje miestelių ir bendruomenių vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, koncertai ar tradicinės vasaros mugės. Tądien dažnai pasitaiko saulėtos ir šiltos dienos, todėl daugelis ją leidžia gamtoje ar prie vandens. Katalikiškame kalendoriuje ši diena siejama su Švč. Mergelės Marijos apsilankymu pas Elzbietą – tai rami, susikaupimui tinkama proga. Liepos pradžia taip pat reiškia šienapjūtės ir uogavimo piką, tad tai ne tik poilsio, bet ir darbų metas kaimo žmonėms.
Liepos 2-oji yra 183-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 184-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 182 dienos.