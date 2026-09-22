kalendorius - 2027 rugsėjo 15d.
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Šiandien švenčiama Tarptautinė demokratijos diena. Nors demokratija nėra tobula valdymo forma, ji vis dar laikoma geriausia iš esamų. Demokratinės visuomenės dažnai skatina ekonominį ir kultūrinį valstybės augimą. Žmogaus teisių gerbimas užtikrina, kad piliečiai gali išlaikyti savo orumą, laisvai kurti ir siekti savo svajonių bei tikslų. Tai prisideda prie valstybės klestėjimo, todėl net ir mažiau pasiturintys visuomenės nariai gauna paramą ir gyvena palyginti patogiai. Demokratijai svarbu užtikrinti žodžio ir žiniasklaidos laisvę, valdžios padalijimą ir rotaciją.
Be to, šiandien minima Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena. Prostatos vėžys yra viena iš dažniausių vyrų sveikatos problemų. Šią dieną skatinama pasitikrinti sveikatą ir rūpintis savimi.
Rugsėjo 15-oji yra 258-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (259-oji keliamaisiais metais). Iki metų pabaigos lieka 107 dienos.