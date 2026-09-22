kalendorius - 2027 gegužės 30d.
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Šiandien minima Europos kaimynystės diena. Europa jau seniai siekia kurti taikų ir draugišką gyvenimą tarp kaimynų. Kaimynų dienos idėja gimė 1990 metais, kai Atanase'as Périfan kartu su draugais 17-ajame Paryžiaus rajone įkūrė asociaciją „Paris d'Amis“. Šios asociacijos tikslas buvo stiprinti bendruomenės ryšius ir kovoti su socialine izoliacija. Jie organizavo Kalėdų vaišes kaimynams, teikė įvairią pagalbą, padėjo žmonėms susirasti darbą ir kt. Skleisdami bendruomeniškumo ir kaimyniškumo idėjas, jie sugebėjo sutelkti žmones ir kurti stipresnę bendruomenę.
Gegužės 30-ąją pasaulyje taip pat minima Mahlono Loomiso diena, skirta pagerbti šio amerikiečio odontologo atminimą už jo atradimus. Loomisas buvo ne tik odontologas, bet ir entuziastingas tyrinėtojas, domėjęsis Žemės atmosfera ir tolimuoju belaidžiu ryšiu. Nors daugelis jo eksperimentų nebuvo sėkmingi, vienas bandymas leido atrasti primityvią radijo technologiją. Ši belaidė technologija tapo pagrindu internetui, kuris dabar yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis ir gerokai palengvina mūsų kasdienybę.
Gegužės 30-oji yra 150-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 151-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 215 dienų.