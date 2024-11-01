kalendorius - 2027 balandžio 1d.
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Balandžio 1-oji taip pat žinoma kaip juokų ir melagių diena. Šią dieną žmonės stengiasi vienas kitą nekaltai apgauti ir papokštauti. Kaimuose kaimynai tikrindavo vienas kitą, ar jau pasiruošę artėjantiems šiltojo sezono darbams. Jei pastebėdavo, kad kas nors apsileidęs ar tinginys, krėsdavo pokštus – pavyzdžiui, paslėpdavo netvarkingai sudėtus žemės ūkio padargus. Moterys šią dieną keisdavosi daržovių sėklomis.
Vienas iš populiarių balandžio 1-osios žaidimų yra "gyvo žalio". Žaidimo esmė – su savimi turėti ką nors žalios spalvos, o jei neturėsi, gausi sprigtą. Balandžio pirmosios papročiai pamažu pranašauja artėjančią vasarą.
Balandžio 1-oji yra 91-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 92-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 274 dienos.