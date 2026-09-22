kalendorius - 2027 rugpjūčio 27d.
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Rugpjūčio 27-ąją minima „Cosplay“ diena. Tai yra vaidmenų žaidimas, kurio metu žmonės persirengia savo mėgstamais herojais ir įsijaučia į jų vaidmenis. Šis žaidimas iš pradžių išpopuliarėjo Japonijoje, tačiau vėliau išplito ir kitose šalyse. Lietuvoje taip pat populiarūs lauko RPG (Role Playing Games), kuriuose dalyviai persirengia dažniausiai fantastinių knygų ar filmų herojais ir kuria temines istorijas žaisdami bei vaidindami. Dažniausiai naudojama „Žiedų valdovo“ istorija, tačiau vis labiau populiarėja ir kitų fantastinių knygų siužetai. Ši diena yra puiki proga atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, prisiminti vaikystę ir šiek tiek pažaisti. Kodėl gi ne?
Rugpjūčio 27 diena yra 239-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 240-oji. Iki metų pabaigos lieka 126 dienos.